Virgin Orbit lancerà satelliti nello spazio con i Boeing 747

15:55

Continuano le avventure nello spazio di Sir Richard Branson. Mentre è gara aperta con Jeff Besoz su chi per primo riuscirà a portare i turisti oltre il globo terrestre, l’imprenditore britannico si appresta a mettere la firma su un nuovo traguardo, quello di usare un Boeing 747 come propulsore per il lancio nello spazio di satelliti.

Dopo due test di successo, infatti, Virgin Orbit ha fissato la data ufficiale per la missione ‘Tubular Bells’: il 30 giugno un Boeing 747-400 modificato decollerà da Mojave Air and Space Port (California). Durante il volo, un razzo (Launcher One) disposto sotto una delle sue ali si sgancerà per portare in orbita sette satelliti destinati a missioni commerciali e militari.



Si tratterà, nello specifico, riporta simpleflying.com, di tre satelliti CubeSat per il programma di test spaziali del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti; tre satelliti SatRevolution, di proprietà di un’azienda polacca, intenta a creare una costellazione di 14 satelliti ottici; e un CubeSat della Royal Netherlands Air Force.