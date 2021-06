08:04

Alcune (poche) sono già in programmazione, le altre entreranno in scena da agosto in avanti, sempre che la situazione internazionale continui a migliorare e si aprano gli spazi anche per i viaggi a lungo raggio.

Tornano in pista i viaggi a lunghissima gittata e puntuale arriva la top ten delle rotte più lunghe che verranno coperte nel corso di questo 2021. E al vertice si rivede Singapore Airlines con il collegamento su New York Jfk: oltre 9.500 miglia coperte con un A350-900 in 18 ore e 40 minuti. Al secondo posto immancabile Qantas con il Londra-Perth da poco più di 9mila miglia, mentre sul terzo gradino del podio troviamo ancora Singapore con il collegamento su Los Angeles da 8.770 miglia.



La classifica prosegue poi con Air India (Bangalore – San Francisco), United (Houston-Sidney), ancora Qantas (Dallas-Sidney) e Philippines Airlines (Manila-New York). Chiudono la top ten ancora Singapore (San Francisco), Delta (Atlanta-Johannesburg) ed Emirates (Dubai-Los Angeles). Ma è molto probabile che questa classifica dovrà essere modificata…