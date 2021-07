Play: dopo il debutto il vettore islandese punta ai voli sugli States

16:42

Mentre sta per entrare in flotta il secondo dei tre A321 previsti per quest’anno, la new entry del mercato del trasporto aereo Play inizia a pianificare il futuro e mette nel mirino anche le rotte verso il Nord America a partire dal prossimo anno.

Secondo quanto anticipato dal ceo Birgir Jonsson il vettore islandese ha intenzione di rilevare alri tre aerei della famiglia di A320 intorno alla primavera del 2022 e con questi proseguire nell’espansione in Europa, ma anche avviare alcune rotte oltreatlantico.



Secondo quanto riportato da Simpleflying i voli potrebbe essere effettuati in direzione New York, Boston, Washington e Toronto, ma il ceo non esclude altre sorprese.