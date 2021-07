di Pamela McCourt Francescone

09:11

"Dall'8 luglio operiamo sei voli settimanali tra Roma Fiumicino e Atene, e guardiamo già a Milano per il nostro secondo scalo in Italia", spiega Anna Katsaneva (nella foto insieme a Massimiliano Piche), direttore commerciale del vettore greco Sky Express durante un incontro con operatori e giornalisti a Roma.

"Attualmente il nostro load factor è del 60% sui voli da e per l'Italia, ma contiamo di superare l'80% entro la fine della stagione estiva". Sono 35 gli scali greci serviti dal vettore mentre la rete internazionale conta complessivamente 48 scali in 9 paesi con un'offerta di oltre 3 milioni di posti.



L'ascesa

La compagnia, parte del gruppo greco IOGR, ha subito una forte espansione negli ultimi anni. "Nel 2015 abbiamo trasportato 200mila passeggeri. Nel 2019, con l'arrivo di nuovi aerei nella flotta, i passeggeri erano un milione 200mila. Abbiamo la flotta più green del Paese e nel 2022 sarà anche la più giovane con sei Airbus A320neo e sei ATR72-600 di ultima generazione. L'anno prossimo introdurremo la classe business sulle rotte internazionali".



Prevista in agosto l'apertura della rotta Atene-London Heathrow alla quale seguiranno voli su Parigi e altri tre scali francesi mentre sono già attivi collegamenti con Cipro, Belgio, Germania, Paesi Bassi e Austria oltre che con l'Italia. "Tutti i nostri voli operano su grandi aeroporti internazionali, le nostre tariffe sono prenotabili attraverso tutti i Gds, e abbiamo accordi interline con grandi compagnie come Qatar Airways, Turkish Airlines, Klm, e American Airlines.



"Anche fuori dalla stagione estiva la Grecia ha molto da offrire", ha sottolineato Kyriaki Boulasidou direttore dell'ente nazionale ellenico per il turismo in Italia. "La nostra nuovo campagna 'All you want is Greece' mette in rilievo le tante opportunità per vacanze che non sono sole e mare".