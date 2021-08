Iag riduce le perdite nel primo semestre del 2021

08:00

Iag riduce le sue perdite del 46,3% nel primo semestre di quest’anno. La perdita registrata è di 2.048 milioni di euro contro i 3.813 milioni dello stesso periodo di 2020. I ricavi del Gruppo hanno raggiunto i 2.212 milioni di euro, il 58,2% in meno rispetto all'anno precedente.

Il Gruppo ha evidenziato che i risultati sono ancora influenzati dal Covid-19 e che, a causa delle restrizioni governative e delle misure di quarantena, la capacità di trasporto passeggeri nel secondo trimestre è stata il 21,9% di quello del 2019.



L'amministratore delegato di Iag, Luis Gallego (nella foto), sottolinea in una nota che l'azienda ha la flessibilità necessaria per capitalizzare un ambiente in cui vi è una domanda latente. Ciò si riflette, aggiunge, nei risultati di Iberia e Vueling, che nel secondo trimestre hanno registrato i migliori ritorni, per effetto delle minori restrizioni ai viaggi in alcuni paesi dell'America Latina e della ripresa del mercato interno spagnolo.