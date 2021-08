15:21

Entrerà in vigore il 15 agosto il Provvedimento Enac che obbliga i vettori che operano in Italia all’assegnazione gratuita di posti vicini a minori, disabili e loro genitori e/o accompagnatori. Attraverso una nota l’Ente rende noto che il Tar Lazio ha respinto la nuova richiesta di Ryanair di posticipare all’8 settembre (data dell’udienza cautelare) il termine per adeguarsi al regolamento che tutela le categorie di passeggeri più fragili.

A partire dalla metà del mese corrente, quindi, i passeggeri potranno segnalare all’Ente Nazionale di Aviazione Civile eventuali disservizi e il mancato rispetto del provvedimento sulle modalità di assegnazione dei posti a sedere, utilizzando il modulo online ‘Segnalazione/Suggerimenti’, reperibile sul sito dell’Enac, nella sezione ‘Diritti dei Passeggeri’.



Per il mancato rispetto delle indicazioni, l’Ente irrogherà alle compagnie aeree sanzioni da 10.000 a 50.000 euro.