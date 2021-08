Iata, accordo con i laboratori Synlab per i test Covid

09:31

Garantire viaggi facili e sicuri. Questo l’obiettivo della partnership siglata tra la Iata e Synlab, tra i principali fornitori di servizi di diagnostica medica in Europa.

L’accordo prevede l’incorporazione della rete di laboratori di Synlab in Iata Travel Pass, il sistema lanciato dalla International Air Transport Association per favorire la ripresa del traffico aereo in sicurezza.



Attraverso l’intesa i passeggeri delle cmpagnie aeree potranno accedere ai servizi Covid di Synlab.



Iata Travel Pass consentirà loro di individuare i laboratori autorizzati e effettuare test Covid certificati nei luoghi di partenza, come richiesto dalle autorità di frontiera e sanitarie.



Dopo il test, Synlab fornirà rapidamente i risultati dei test direttamente tramite il Travel Pass. Una volta ottenuti gli esiti, l’app verificherà che il risultato rispetti i requisiti di ingresso della destinazione e aggiornerà lo stato del passeggero a ‘Ok to Travel’.



“I test Covid-19 verificati sono fondamentali per ripristinare la libertà di viaggiare delle persone che non sono vaccinate - spiega in una nota Willie Walsh, direttore generale della Iata -. L’aggiunta dell’ampia rete di laboratori di Synlab aiuterà i viaggiatori a rispettare più facilmente i requisiti di viaggio”.