L’aviazione internazionale fa i conti con una delle crisi più pesanti della sua storia, ma lui sembra non farci caso. E, con quella sfrontatezza tipicamente irlandese che lo contraddistingue, alza il tiro e promette di passare entro quattro anni, sul mercato italiano, dai 40 milioni di passeggeri dell’era pre Covid ai 60 milioni. Michael O’Leary, ceo di Ryanair, sembra voler trasformare ogni difficoltà in una nuova sfida, in un nuovo traguardo sin dai primi anni ’90, quando, fresco di studi al Trinity College, fece il suo ingresso nel trasporto aereo.



Nella terza puntata di ‘Ritratti’, la nuova audio rubrica di TTG Italia, raccontiamo la storia dell’uomo più irriverente del trasporto aereo, che nel giro di 30 anni ha rivoluzionato il mercato dell’aviazione del Vecchio Continente, facendo del marchio Ryanair un vero e proprio sinonimo di ‘low cost’.



