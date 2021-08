12:35

È in vigore da ieri il provvedimento dell’Enac che garantisce l’assegnazione gratuita dei posti in aereo ai minori e alle persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori. Un provvedimento che si era reso necessario dopo le numerose segnalazioni giunte da parte delle associazioni dei consumatori che denunciavano pratiche a pagamento per ottenere posti vicino.

“In particolare – si legge in una nota dell’ente -, l’Enac sta facendo riscontri diretti acquistando biglietti aerei di varie compagnie per verificare se le compagnie si sono adeguate alle diposizioni regolamentari a tutela dei disabili e dei minori. Naturalmente, in questa ipotesi, in caso di inosservanza, l’Enac procederà a sanzionare le compagnie inadempienti senza dover avviare una procedura di contestazione”.