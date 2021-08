Emirates investe in Sudafrica: code share con Airlink

17:32

Emirates potenzia la propria presenza nel Sud dell’Africa ampliando il code share già in essere con la sudafricana Airlink.

Con il nuovo accordo i passeggeri in partenza da Dubai potranno avere accesso all’intero network di Airlink, che comprende 40 destinazioni in 12 Paesi africani. Emirates effettua collegamenti su tre destinazioni del Sud Africa: Johanneburg, Cape Town e Durban.



“L'espansione della partnership Emirates – Airlink segna un importante passo avanti nella nostra relazione – ha commentato il coo del vettore di Dubai Adnan Kazim -. Il nostro nuovo accordo di codeshare migliora la nostra offerta di servizi e la flessibilità per i clienti che viaggiano oltre i nostri gateway in Sud e Sud Africa e fornisce loro opzioni senza precedenti per destinazioni di svago”.