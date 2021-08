Delta prosegue il rinnovo della flotta, ordinati 30 aerei A321neo

16:30

Delta accelera il rinnovamento della flotta aggiungendo 30 ulteriori A321neo al suo portafoglio di ordini con Airbus. “L'aggiunta di questi aerei - dichiara Mahendra Nair, S.V.P. - Fleet and TechOps Supply Chain di Delta - conferma l'impegno di Delta nel sostituire le vecchie flotte con jet più sostenibili e a basso consumo di carburante e offre la migliore esperienza cliente del settore".

L'innovativo A321neo è l'aereo narrowbody di grandi dimensioni più efficiente dal punto di vista dei consumi di Delta; il vettore prevede di ricevere il primo velivolo di questo tipo nella prima metà del 2022, ma le consegne continueranno fino al 2027. Molti degli A321neo di Delta saranno consegnati dall'impianto di produzione statunitense Airbus di Mobile, in Alabama. Dal 2016 la compagnia aerea ha ricevuto 87 aerei Airbus prodotti negli Stati Uniti.



Gli A321neo di Delta saranno dotati di 194 posti, di cui 20 in Prima Classe, 42 in Delta Comfort+ e 132 in Main Cabin e saranno operativi sul network nazionale del vettore, completando l'attuale flotta di 121 A321neo.