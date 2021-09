Expo 2020: biglietti gratuiti per chi vola con flydubai

09:12

Un biglietto giornaliero per l’Expo a chi acquista un biglietto aereo per Dubai. Anche flydubai si mette al servizio dell’atteso appuntamento dell’emirato per spingere sugli ingressi all’evento, rinviato lo scorso anno a causa della pandemia.

L’iniziativa è valida per tutte le prenotazioni dei voli effettuati durante le date di apertura dell’Expo (1 ottobre – 22 marzo) e vale per tutte le classi di servizio. Inoltre i biglietti gratuiti saranno disponibili sia per chi vola a Dubai come meta secca sia per chi effettua solamente uno stopover.



“Collegando mercati poco serviti a Dubai – ha sottolineato l’amministratore delegato Ghaith Al Ghaith -, flydubai svolgerà un ruolo importante nel sostenere gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per rendere questo un evento davvero straordinario. Condividiamo l'entusiasmo di tutti mentre ci riuniamo per assistere a Expo 2020 che connette le menti e crea il futuro”.