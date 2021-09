easyJet presenta le nuove uniformi realizzate con bottiglie riciclate

13:28

Il riciclo sale in cabina con easyJet. La compagnia ha presentato le nuove uniformi realizzate con bottiglie di plastica riciclate.

“Il nuovo tessuto - si legge nella nota della compagnia -, adattato allo stile della compagnia aerea, è stato provato per la prima volta l'anno scorso per verificarne l'idoneità negli ambienti della cabina e durante il volo. Rispetto all'alternativa non riciclata, è più resistente all'abrasione. Inoltre, fornisce un’elasticità a quattro vie, migliorandone la vestibilità e la libertà di movimento per un maggiore comfort. L’utilizzo di questo tessuto altamente durevole, infine, riduce la necessità di produrre più uniformi nel lungo termine”.



Anche in tutti gli imballaggi relativi all’abbigliamento la plastica è stata sostituita da materiali riciclabili e biodegradabili.