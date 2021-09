Francesco Veneziano, Distal & Itr Group, scende in campo per Roma

08:47

Si fanno sempre più numerosi i nomi di personaggi attivi all’interno del settore turistico che decidono di mettersi in gioco per cercare di portare una voce anche nei palazzi della politica.

L’ultimo in ordine di tempo è quello di Francesco Veneziano (nella foto), vice president commercial di Distal & Itr Group, che si candida alle elezioni comunali di Roma. Veneziano spera in questo modo di “poter dare un contributo per il miglioramento della nostra amata Roma. Demos Democrazia Solidale è composto da persone della società civile e nelle nostre liste abbiamo italiani che hanno origine in ben 18 paesi di 4 continenti e alcuni di loro come me amici della Comunità di Sant’Egidio da anni”.



In una lettera aperta, Veneziano si appella alle agenzie di viaggi: “Sono entrato a lavorare in agenzia di viaggi 40 anni fa e ho servito come direttore aziende storiche quali Transalpino e Cts e poi nel mondo delle compagnie aeree gestendo sempre come direttore sia di Spazio srl che Distal & Itr Group. Ho aiutato a scrivere il programma per il futuro del turismo a Roma. Ho chiesto a TTG Italia di pubblicare questa lettera aperta perché, da collega agente di viaggi di Roma, desidero mettermi al servizio del nostro settore che ha veramente bisogno di essere sostenuto e che esprime grandi professionalità a volte inespresse a causa delle mille pastoie burocratiche”.



Veneziano segnala “La mancanza di supporto istituzionale, oltre alle difficoltà oggettive di una città enorme e della forte concorrenza sul mercato globale. Ma Roma offre ogni tipologia di turismo e quindi il turismo può essere il nostro oro e il nostro petrolio”.



“Dobbiamo creare un circolo virtuoso dal quale possano trarre benefici tutti i cittadini romani e fare del Giubileo 2025 una grande occasione di rilancio per Roma, del suo ruolo internazionale come città di incontro, pace e dialogo così come è da sempre nella sua natura. È con questo spirito che chiedo un supporto perché un collega agente di viaggi possa farsi portavoce e promotore di tutte quelle iniziative che noi del mestiere sappiamo indentificare e realizzare per il bene comune. Resto a disposizione di ognuno per approfondire questi temi e raccogliere istanze, idee e suggerimenti della speranza di avere la possibilità di mettere a frutto le nostre esperienze nella prossima giunta comunale”.