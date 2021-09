Due anni per il ritorno del lungo raggio: le stime di Boeing

13:27

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SU TTG MAGAZINE

Pubblicità

Il lungo raggio sarà probabilmente l'ultimo comparto del travel a tornare ai livelli prepandemici. E non lo farà prima del 2023/24.

Ad affermarlo sono le stime elaborate da Boeing. Il colosso dell'aviazione ha analizzato l'andamento della domanda del mercato e il trend delle richieste dei vettori per nuovi aerei.



Quello che emerge è che nella fase attuale funziona e sta tenendo la domanda per il traffico domestico e a questo è destinato a fare seguito, con l'avanzare delle vaccinazioni, il corto-medio raggio. Il trend della crescita passeggeri, comunque, non dovrebbe superare il tasso del 4 per cento annuo... (continua a leggere sulla digital edition)