Delta, offerta sull’Italia per la summer 2022 superiore al 2019. Le ipotesti

L’ufficializzazione della riapertura dei confini Usa ai turisti vaccinati internazionali sta creando un effetto domino e nel mondo del trasporto aereo iniziano ad arrivare le ufficializzazioni della ripresa dei collegamenti intercontinentali, in particolare sull’Europa. Tra i primi a rilanciare il network c’è Delta, che nelle ultime ore ha dato le prime anticipazioni anche sulla prossima programmazione estiva.

E sarà una summer con il ritorno di alcune rotte sospese da ormai quasi due anni e, per l’Italia, si prospetta un’offerta mai vista prima. Mancano ancora i dettagli definitivi ma, secondo quanto riportato da Simpleflying, la programmazione per la summer 2022 potrebbe essere superiore a quella del 2019. Una mossa pensata probabilmente in virtù della programmazione che potrebbe essere ancora ridotta da parte di Ita Airways.



Tra le rotte che torneranno nel network europeo ci saranno anche quelle su Praga e Copenhagen, mentre Berlino dovrebbe rimanere ancora in stand-by.