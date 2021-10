Sea e Skyports insieme nel progetto dei taxi aerei

15:12

Sea, in collaborazione con Skyports, sta studiando un piano per sviluppare una rete di ‘vertiporti’ da dove lanciare un servizio di navette taxi del futuro. Come riportato dal Sole 24Ore, non saranno semplici elicotteri, ma ‘eVtol’, velivoli elettrici a metà tra un piccolo aereo e un elicottero, capaci di decollare e atterrare in verticale.

Skyports, società con sede a Londra, è specializzata nella progettazione e gestione di vertiporti. Gli aeroporti milanesi, con Linate in prima fila, potrebbero essere i primi scali in Italia a ospitare le piazzole dei vertiporti. L’obiettivio dell’accordo Sea-Skyports è studiare “l’opportunità di sviluppare e gestire un network di vertiporti in Italia, a partire da Milano”. Il primo hub sarà all’interno degli scali aerei, in modo poi da ideare”un collegamento intermodale veloce con navette taxi tra l’aeroporto e le diverse aree strategiche della città”.



La nuova tecnologia permetterebbe collegamenti punto a punto, 100% carbon free, intra-city e inter-city, decongestionando il traffico automobilistico urbano.

La cosiddetta mobilità aerea avanzata potrebbe avviare le operazioni commerciali in tempo utile per le Olimpiadi invernali del 2026. Secondo Duncan Walker, ceo e fondatore di Skyports “Milano è un punto fondamentale del business per il Nord Italia, che ne fa un mercato attrattivo per le applicazioni di mobilità aerea. La nostra previsione è di realizzare diversi vertiporti in Italia nei prossimi anni, in tempo per le Olimpiadi del 2026. Sea è il partner ideale per lo sviluppo della nostra strategia in Italia”.



Per Sea, la collaborazione con “il primo e l’unico operatore globale a oggi specializzato nella costruzione e gestione di vertiporti – dice l’amministratore delegato Armando Brunini - permetterà di realizzare una rete di basi per eVtol sostenendone la fase di start up e sviluppando questa tipologia promettente e sostenibile di mobilità aerea”.