Moby: Gualtiero Brugger presidente del cda

13:30

L’assemblea di Moby spa riunitasi ha nominato Gualtiero Brugger presidente del consiglio di amministrazione della società.

Pertanto il consiglio di amministrazione della società risulta costituito da Gualtiero Brugger, Lanfranco Senn, Roberta Casali, Achille Onorato e Beniamino Carnevale.

Il consiglio di amministrazione così costituito continuerà nel progetto già avviato, di rilancio della compagnia anche alla luce dei risultati della stagione estiva e del ‘contingency plan’ messo in atto dal management.



Intanto, Moby e Toremar hanno aperto le prenotazioni 2022 per l’isola d’Elba e ripropoposto l’opzione ‘Parti prima’ che permette ai viaggiatori in possesso di biglietto di prendere il primo mezzo Moby e Toremar disponibile da Piombino all’Isola d’Elba e viceversa evitando in questo modo le attese.