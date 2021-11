10:21

“Il prezzo dei biglietti aerei è destinato ad aumentare per diversi fattori, tra cui la crescita del costo del petrolio e l’inflazione. Ma non penso che questo frenerà la ripresa dei voli a corto e medio raggio sulla spinta del progressivo allentamento delle restrizioni che spingerà la gente a viaggiare”. È questa l’opinione del direttore generale della Iata Willie Walsh, che mette in guardia il mercato sugli effetti che la situazione economica attuale potrà avere sul trasporto aereo.

In un’intervista rilasciata a The Sunday Times se da un lato Walsh minimizza le conseguenze sulla domanda per i viaggi brevi, dall’altra teme che gli aumenti inevitabili (“le compagnie aeree non sono in grado di assorbire nuovi costi e dovranno girarli sui clienti”, spiega) possano avere una ripercussione sulla ripresa dei voli a lungo raggio, dove i costi si faranno sentire in maniera più forte.