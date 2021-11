08:02

Il progressivo ritorno verso una programmazione più regolare inizia a rimettere in moto anche i meccanismi di revisione delle policy da parte delle compagnie aeree in materia di livelli tariffari e policy bagagli. Proprio per quest’ultima voce arriva la novità di easyJet, che ha introdotto una nuova possibilità per i propri clienti legata al trolley da potere portare a bordo.



I dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano Express la possibilità verrà ora estesa anche ai clienti che acquistano una tariffa Standard pagando un supplemento, ma solamente utilizzando l’app della compagnia. Fino a oggi invece l’opzione era disponibile, senza costi aggiuntivi, solamente con la tariffa Flexi mentre con la Standard era compreso solo un piccolo bagaglio da posizionare sotto il sedile di fronte.

Non sono mancate le polemiche in particolare nel Regno Unito per la novità: le tariffe applicate sono infatti state giudicate care rispetto alla concorrenza; inoltre le ‘sanzioni’ il mancato rispetto delle misure massime del bagaglio sono state considerate troppo elevate.