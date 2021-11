Wizz Air, obiettivo 500 aerei: firmato un maxiordine di 102 Airbus

10:58

Sono 102 i nuovi Airbus ordinati da Wizz Air con l’obiettivo di arrivare a una flotta di 500 aerei. La maggior parte dei velivoli eco-friendly dovrebbe essere consegnata tra il 2025 e il 2027, con l’opzione di acquisto su altri 94 entro il 2030.

L’accordo è stato raggiunto al Dubai Air Show e include l’acquisto di 27 A321XLR lungo raggio e 75 A321neo.

Il completamento dell’ordine, spiega TravelMole, rimane soggetto all’approvazione degli azionisti di Wizz Air e con il nuovo ordine il portafoglio di consegne del vettore comprende un totale di 429 aeromobili. “Con i suoi motori di nuova generazione - spiega il ceo del vettore Jozsef Varadi - l’A321neo ha dimostrato di essere il punto di svolta che avevamo annunciato quando abbiamo effettuato il nostro primo ordine nel 2015. Si tratta degli aerei di gran lunga più efficienti in termini di consumo di carburante e costi nella loro classe, che possono supportarci nel nostro intento di mantenere la posizione di compagnia aerea più sostenibile in Europa e raggiungere i nostri obiettivi di riduzione del 25% delle emissioni di CO2 per passeggero/chilometro entro il 2030”.