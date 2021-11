Air Lingus: potenziato l’orario estivo 2022

12:55

Aer Lingus ricollega l’Irlanda al resto del mondo annunciando la nuova programmazione per l’estate 2022, che comprende un totale di 71 tratte, tra cui 16 transatlantiche, verso 62 destinazioni.

La compagnia aumenterà progressivamente entro l'estate 2022 la capacità per i voli a corto raggio per un totale di 50 rotte europee. In particolare, il vettore collegherà gli aeroporti italiani di Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Leonardo Da Vinci, Venezia e Verona alla città di Dublino.



Intanto, dopo 18 mesi di restrizioni di viaggio, la compagnia ha anticipato la forte domanda dei clienti per i viaggi da/per gli Stati Uniti, mettendo a disposizione 20 collegamenti dall'Italia con scalo a Dublino verso destinazioni come New York, Chicago, Boston, Los Angeles, Washington, Seattle e Orlando a prezzi particolarmente competitivi.



Aer Lingus ha inoltre esteso la sua offerta 'Book with confidence', che consente a tutti i clienti che viaggiano con la compagnia aerea di modificare gratuitamente le date di viaggio tutte le volte che desiderano, fino a sette giorni prima della partenza. La politica di prenotazione flessibile è disponibile su tutte le prenotazioni effettuate fino al 30 settembre 2022.