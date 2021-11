Ita Airways e Tap Air Portugal: al via l'accordo di code sharing

15:55

È Tap Air Portugal il nuovo partner negli accordi di code sharing di Ita Airways. Grazie all’intesa, già operativa, Ita Airways applicherà i propri codici sui voli operati da Tap Air tra Roma, Milano, Venezia e Lisbona. Allo stesso modo il vettore portoghese eseguirà il code share nuova compagnia su 13 destinazioni nazionali italiane in collegamento oltre l'aeroporto di Roma Fiumicino.

“Tap Air Portugal per noi è la porta di accesso verso il Portogallo – evidenzia il chief commercial officer Emiliana Limosani -, paese meraviglioso e ricco di opportunità di sviluppo per il nostro traffico business e per i viaggi leisure. Sono sicura che grazie a questa partnership daremo ai nostri passeggeri un valore aggiunto nella scelta della destinazione da raggiungere”.



I passeggeri potranno volare con un biglietto unico e senza dovere ritirare il bagaglio nell’aeroporto di collegamento.