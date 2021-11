Con Eurail e Interrail viaggi in treno gratis e digitali nel progetto Discover EU

16:25

Libertà di circolazione e pass digitali sono sempre più legati allo stesso filo. Saranno oltre 60mila i giovani che, nel 2022, avranno la possibilità di esplorare gratuitamente l’Unione Europea grazie al progetto Discovery EU.

“L’iniziativa è stata lanciata per la prima volta da Bruxelles nel giugno 2018 - spiega Silvia Festa, business and growth manager di Eurail - e si è rivelata subito un grande successo, perché attraverso due semplici prove, indette in giorni speciali attraverso il portale di Discovery EU (il prossimo round cade il 26 ottobre), viene data l’opportunità di maturare esperienze d’apprendimento viaggiando prevalentemente in treno. Se nel periodo pre-pandemia abbiamo rilasciato 70mila biglietti gratuiti, rivolgendoci ora ai nati fra il 1° luglio 2001 e il 31 dicembre 2003 abbiamo la possibilità d’incrementare ancor più il bacino d’utenza”.



Oltre che scoprire diversità di paesaggi e costumi, viaggiare in Europa significa anche e soprattutto familiarizzare con le nuove modalità digitali di spostamento. Sia il classico biglietto Interrail, valido per tutt’Europa e riservato ai giovani sino ai 26 anni (con uno sconto del 25% sulla quota base), sia il biglietto Eurail, omologa offerta per il pubblico adulto/senior, sono ormai totalmente elettronici. A. C.