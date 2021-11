WestJet: doppio volo su Londra da Calgary dalla prossima primavera

19:20

Prosegue il percorso di espansione di WestJet sul Vecchio Continente, che insiste su Londra come testa di ponte e hub di connessione per raggiungere anche altre destinazioni in Europa.

Dopo il primo collegamento programmato da Calgary sullo scalo di Gatwick sarà ora la volta di un volo su Heathrow, anche questa volta dall’hub di Calgary. Entrambe le rotte sono programmate con partenza nella primavera del prossimo anno.



"Essendo la compagnia aerea con il maggior numero di voli dall'Alberta, questa è un'importante pietra miliare della ripresa poiché creiamo nuovi collegamenti tra il Canada e uno degli hub globali più ricercati al mondo", ha affermato John Weatherill, cco di WestJet.