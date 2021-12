Assaeroporti: a ottobre traffico in calo del 37 per cento sul 2019

10:47

Il mese di ottobre è stato il migliore del 2021 nel raffronto con i dati di traffico del 2019. Secondo i dati resi noti da Assaeroporti, infatti, il gap si è ridotto al 37 per cento, per un totale di 10,7 milioni di passeggeri movimentati negli aeroporti della Penisola.

Il risultato è stato ottenuto grazie alle performance degli aeroporti di media dimensioni mentre i due hub di Fiumicino e Malpensa, causa l’assenza di traffico internazionale, continuano a viaggiare con cali intorno al 60 per cento.



In totale per i primi 10 mesi dell’anno il sistema aeroportuale italiano si attesta sui 62 milioni di pax con un calo sul 2019 che resta ancora pesante: oltre 62 punti percentuali.