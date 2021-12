Sciopero generale del 16 dicembre: il Garante chiede modifiche, i sindacati confermano

10:05

Scontro tra i sindacati e il Garante sullo sciopero generale previsto per il 16 dicembre per protestare contro la manovra finanziaria. Dopo l’annuncio di Cgil e Uil in merito all’agitazione prevista per la prossima settimana, la Commissione di garanzia sullo sciopero aveva chiesto di rimodulare la protesta, dando 5 giorni di tempo, a causa del “mancato rispetto della regola di rarefazione” e del “mancato rispetto del periodo di franchigia”. In altri termini, secondo il Garante ci sarebbero troppi scioperi nel medesimo periodo.

Pubblicità

Come riporta corriere.it, infatti, incombono anche le agitazioni di diversi settori come trasporto pubblico locale, ferrovie, scuola e ministeri.



Ma Cgil e Uil hanno confermato la data del 16 dicembre per l’astensione generale dal lavoro, garantendo lo svolgimento nel rispetto delle norme che regolano il diritto di sciopero.