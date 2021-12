14:45

Blue Panorama avrebbe ottenuto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva da parte del Tribunale di Milano. È questo quanto rivelato dai sindacati che ieri hanno effettuato un presidio con i dipendenti della compagnia aerea del Gruppo Uvet davanti alla palazzina Enac di Malpensa.

Secondo quanto riportato da Malpensa24 al vettore sarebbe stato concesso tempo fino al 28 febbraio per presentare un piano di rilancio, nominando contestualmente due commissari nelle persone di Claudio Ferrario e Salvatore Sanzo.



Nel corso del presidio i sindacati hanno evidenziato due temi su tutti, ovvero quello delle retribuzioni pregresse non pagate e quello dell’imminente scadenza della cassa integrazione straordinaria, previste per il 31 dicembre.