Ita Airways lancia la ‘Classe Superior’ sui voli nazionali

11:10

Una nuova classe di servizio per i collegamenti interni di Ita Airways. La compagnia aerea annuncia il lancio, dal 26 dicembre, della ‘Classe Superior’ sui voli domestici.

Per i clienti che sceglieranno questa tipologia, sarà possibile effettuare il check-in ai banchi Skypriority, imbarcare gratuitamente in stiva 2 bagagli da 23 kg ciascuno, utilizzare il fast track a Fiumicino, Linate e Torino e usufruire dell’imbarco prioritario al gate.



Una volta a bordo, potranno avere una cabina riservata e la garanzia di avere il posto accanto sempre libero, oltre al catering differenziato.



I biglietti della nuova classe sono acquistabili già da oggi anche in agenzia di viaggi. Fino al 10 gennaio la Classe Superior sarà disponibile sui voli su Fiumicino da/verso Bari, Brindisi, Palermo, Venezia e Genova, e da/verso Milano Linate – Pescara. A partire dal 10 gennaio la nuova classe sarà disponibile su tutto il network nazionale.