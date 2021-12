Iberia - Air Europa: un patto segreto per riaprire subito la trattativa

12:00

Giusto il tempo di parare il colpo della decisione del Gruppo Iag di rinunciare alla prosecuzione dell’acquisizione di Air Europa e già per il vettore di Globalia sembrano aprirsi nuove strade. Con in più l’immediata presa di posizione del Governo, che si è dichiarato pronto a fare la propria parte affinché il Paese non rischi di perdere una risorsa giudicata fondamentale.

Secondo quanto riportato da Preferente, contestualmente alla chiusura delle trattative, tra Iberia e la famiglia Hidalgo, proprietaria di Globalia, si sarebbe aperto un nuovo tavolo per non fare cadere l’operazione, ma mettere in campo nuovi presupposti anche in ottica del via libera da parte della Commissione europea.



Gli sviluppi

Si sarebbe quindi creato un patto tra le parti che prevede subito il pagamento di un anticipo di 75 milioni alla famiglia Hidalgo, il doppio quasi rispetto alla penale che avrebbe ricevuto in caso di fallimento della stessa. Con una condizione però: non aprire trattative con altri soggetti potenzialmente interessati a Air Europa. In questo modo, inoltre, si prenderebbe tempo per fare sì che si creino le condizioni finanziarie necessarie per arrivare poi alla conclusione.