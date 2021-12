Emirates intensifica i voli sulle Seychelles

15:09

Emirates intensifica l’attività su Seychelles. La compagnia ha infatti annunciato che opererà voli doppi giornalieri per le Seychelles dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, al fine di soddisfare la domanda del mercato durante le festività natalizie.

Emirates opera attualmente un volo giornaliero per le Seychelles utilizzando il Boeing 777-300ER. Il secondo servizio giornaliero aumenterà i flussi turistici provenienti da mercati come Francia, Germania, Regno Unito, Russia, Italia, Svizzera, Polonia, Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita.

Il volo aggiunto da Dubai a Mahé opererà con partenza da Dubai alle 10,20 e arrivo a Mahé alle 14,55. Il volo aggiunto da Mahé a Dubai opererà con partenza da Mahé alle 08,35 e arrivo a Dubai alle 13,10.



Dal 10 gennaio 2022, la compagnia aerea servirà il Paese con 10 voli settimanali, di cui un doppio giornaliero il venerdì, il sabato e la domenica.

All'inizio di quest'anno, Emirates aveva rinnovato il suo impegno nei confronti delle Seychelles firmando un Memorandum of Understanding con il Seychelles Tourism Board a Expo 2020. L'accordo ribadisce l'impegno della compagnia aerea nei confronti della nazione e delinea varie iniziative per promuovere il commercio e il turismo nel Paese.