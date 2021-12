Ita Airways, Blue Panorama e AeroItalia: su di loro gli occhi della Penisola

08:33

Il binomio tra Italia e trasporto aereo nel 2022 significherà ancora una volta avanzata massiccia delle realtà low cost, mantenimento del presidio da parte delle major del Vecchio Continente e ritorno delle big americane pronte a catturare una ripresa della domanda sulla direttrice sempre più attesa. Ma l’anno che verrà sarà anche quello di tre sentenze relative a Ita Airways, Blue Panorama e AeroItalia.

Ita

L’erede di Alitalia guidata da Fabio Lazzerini e Alfredo Altavilla è attesa al suo primo vero banco di prova. Terminata la fase di rodaggio in un periodo che si attendeva meno impegnativo di quello che invece si sta rivelando, il vettore nazionale dovrà mostrare il suo vero volto (e non solo per la nuova livrea che inizierà a comparire sugli aerei). Qualcosa sulla prossima summer è già stato anticipato, inizieranno ad arrivare i primi aerei di nuova generazione e proseguirà la creazione della nuova identità voluta dal management. Ma soprattutto sarà l’anno in cui si dovrà capire con chi Ita farà il suo percorso come partner internazionale per avere un futuro solido e sicuro. E l’attesa è tanta.



Bpa

Cosa ne sarà di Blue Panorama – Luke Air? Questa sembra al momento essere la vera grande incognita del 2022. Dopo la sospensione delle attività lo scorso autunno, sul vettore del gruppo Uvet è calata la nebbia più totale e l’unica certezza al momento sembrerebbe essere l’avvio del concordato preventivo per arrivare alla creazione di un piano di rilancio. Ma sull’argomento finora dalla proprietà non è arrivato nessun segnale.



AeroItalia

Che in Italia vogliano mettere le basi con nuove compagnie aeree diverse realtà imprenditoriali è ormai cosa risaputa e il ritornello si ripete puntuale ormai da diversi anni, anche se poi nella realtà dei fatti di concreto viene realizzato poco o nulla. Per il 2022 c’è però un nome su tutti che sembra avere intenzioni serie, almeno sulla carta: AeroItalia. Dalle parole del futuro amministratore delegato Gaetano Intrieri sembra trasparire un piano articolato e un investitore solido come il grande corteggiatore di Alitalia, German Efremovic, il creatore di Avianca. Ora si attendono i fatti.