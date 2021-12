08:04

Anche Lufthansa si muove in direzione dello sviluppo sostenibile e, come riportato da Simpleflying, offrirà un'opzione ferroviaria su tutti i voli nazionali diretti al suo hub principale di Francoforte.

La mossa ha lo scopo di attrarre i viaggiatori attenti all'ambiente riducendo le emissioni nocive per i viaggi da un luogo diverso dal principale hub di Lufthansa. La sostenibilità è diventata un tema caldo all'interno dell'industria aeronautica, con molte attività per ridurre le emissioni inquinanti.



E sono in molti a sostenere che il treno dovrebbe sostituire un aereo ove possibile e l’opzione sembra crescere in popolarità.

easyJet, ad esempio, evita di servire le rotte sulle quali un treno impiega tre ore o meno.



Lufthansa ha quindi evidenziato che da ora è possibile prenotare un itinerario di collegamento per ciascuno dei suoi voli nazionali su un treno Deutsche Bahn.