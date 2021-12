Ita Airways: centomila mascherine FFP2 di cortesia per i passeggeri

14:06

Ita Airways metterà a disposizione dei propri clienti centomila mascherine di cortesia di tipo FFP2, obbligatorie pe viaggiare in aereo secondo le nuove disposizioni. Il servizio verrà messo a disposizione dei passeggeri che si presenteranno all’imbarco con le mascherine di tipo chirurgico o altra variante non autorizzata.

“La scelta di Ita Airways di non fare delle mascherine FFP2 un servizio ancillare – spiega la compagnia in una nota -, e quindi trarne guadagno, rispetto a scelte diverse fatte da altri vettori, tra cui spiccano alcune compagnie low cost che le offrono in vendita, rappresenta un gesto di grande attenzione verso il cliente”.



L’iniziativa si unisce alle altre misure di sicurezza messe in atto tra cui la sanificazione della flotta con prodotti ad alto potere igienizzante ogni giorno e al rinnovo ogni 3 minuti dell’aria a bordo grazie ai filtri Hepa e alla circolazione verticale.