Il prezzo del fuel torna a scendere

15:28

Si ferma la corsa del fuel. Il costo del carburante aereo negli ultimi tempi aveva fatto segnare una crescita continua ma il mese di dicembre ha visto una battuta d’arresto.

Come riportano i dati comunicati da Fto, l’ultimo mese del 2021 si è chiuso con una media per tonnellata metrica pari a 681,80 dollari, contro i 711,77 dollari di novembre e dunque con un decremento di 29,97 dollari, pari al -4,21%.



Comunque, rispetto all’anno precedente il prezzo continua a segnare un deciso aumento, con un +54,06% e dunque 239,23 dollari in più rispetto al dato di dicembre 2020.