Voli e 5G: i vettori americani ottengono un rinvio da Verizon e AT&T

16:42

Vittoria parziale per le compagnie aeree americane in merito al rinvio dell’attivazione del 5G da parte di AT&T e Verizon nei pressi degli aeroporti americani. Il grido di allarme sul rischio di cancellazioni di voli massicce per le interferenze con la banda dove viene controllata l’altitudine ha spinto i due colossi delle telecomunicazioni a intervenire, ma non del tutto nella direzione richiesta.

In una nota le due aziende hanno detto di avere deciso il deferimento dell’avvio, ma solo su alcuni aeroporti e senza specificare a quale distanza dalle piste di decollo e atterraggio. Le analisi effettuate dalle autorità competenti hanno finora dato il via libera solo ad alcuni modelli di aerei, mentre per altri i rischi sarebbero reali.



Intanto come misura preventiva ieri Emirates, All Nippon e Japan Airlines avevano deciso di sospendere temporaneamente alcune rotte da e per gli Stati Uniti.