Vueling conferma il Genova-Parigi Orly anche nell'orario estivo

12:20

Doppia novità targata Vueling per l’aeroporto di Genova. Il vettore che fa parte del Gruppo Iag che infatti deciso di confermare la rotta su Parigi Orly che era stata attivata lo scorso mese di novembre e che sta avendo un buon riscontro sul mercato. Il collegamento continuerà a essere operativo due volte alla settimana il lunedì e il venerdì.

Sul Colombo, inoltre, dal 2 aprile tornerà anche il volo diretto Genova-Barcellona, con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato). “La prosecuzione del collegamento di Vueling tra Genova e Parigi Orly anche nella stagione estiva è un’ottima notizia e conferma il successo di questa rotta - afferma Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova -. Lavoriamo senza sosta insieme agli Enti locali e alle compagnie aeree per ripristinare la connettività aerea della nostra regione e riagganciare il percorso di crescita del nostro aeroporto avviato negli scorsi anni e interrotto dalla pandemia. La conferma del volo per Parigi Orly e il ritorno di quello per Barcellona dimostrano la fiducia di Vueling e la volontà del vettore di investire sul nostro territorio”.