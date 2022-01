di Lino Vuotto

08:03

“In questo tempo abbiamo lavorato per trasmettere ai passeggeri il sentiment che si possa andare verso la normalità e che il nostro prodotto offre la massima sicurezza. Del resto quanti casi di contagi si sono registrati a bordo degli aerei?”. Cambia la prospettiva Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates per l’Italia, quando il tema da affrontare è quello di come guardare a questo 2022, come porsi per essere pronti per la ripresa.

Ottimismo

Nonostante i due anni più difficili nella storia del trasporto aereo, il manager ostenta una buona dose di ottimismo, forte anche di un andamento che per la compagnia di Dubai è un po’ differente dal resto del mercato, anche per la natura del proprio network: “Abbiamo cercato di porci in una prospettiva diversa perché sono convinto che sia necessario fare cose differenti con l’uscita dalla pandemia”. In casa Emirates una spinta è stata sicuramente l’Expo, che ha garantito una domanda comunque buona consentendo di mantenere il network a un buon livello, anche se magari con il freno un po’ più tirato sulle frequenze.



Qualità e sicurezza

“Ci siamo intanto concentrati sulla qualità del servizio e sulla sicurezza, tema per il quale in molte cose siamo stati degli apripista sin dall’inizio – prosegue -. Sulla qualità invece c’è stata una scommessa che abbiamo vinto, ed è stato lanciare il servizio di premium economy: la risposta è stata eccezionale e puntiamo a offrirla su un numero sempre maggiore di aerei”. Ma non ha eroso margini da business e prima? “Semmai è successo il contrario e ha rubato domanda all’economy. Credo che il lungo stop non abbia solo fatto aumentare la voglia di tornare a viaggiare, ma di farlo con qualche con qualche confort in più ma a costi comunque abbordabili”.



Flessibilità

E poi il tema della flessibilità, che si è imposto sul mercato come unica risposta possibile per potere dare modo alla domanda di riprendersi: “Abbiamo dovuto fare un lavoro di completa trasformazione e questo ci ha anche consentito di attrezzarci in maniera diversa, di cambiare pelle. Ma qualche regola adesso andrà rivista, andranno ripristinati alcuni meccanismi che per il trasporto aereo sono fondamentali”.



