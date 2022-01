14:47

È iniziata la partita per il controllo di Ita Airways da parte di Msc e Lufthansa. Dopo la notizia dei giorni scorsi, infatti, oggi si inizia a parlare di un Consiglio dei ministri straordinario, probabilmente convocato già in questa settimana, per iniziare a affrontare la questione.



Quello che è certo, è che il cammino non sarà dei più facili e dei più brevi.



Nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi il punto della situazione del direttore Remo Vangelista.