Ita Airways a gennaio prima in Europa e al mondo per regolarità e puntualità

13:58

Un gennaio di successo per puntualità e regolarità per Ita Airways, che secondo i dati di FlightStats nel primo mese dell’anno ha registrato il 96,1%,dei voli atterrati in orario e il 99,6% di regolarità dell’intero operativo.

I risultati portano il vettore a risultare la prima compagnia aerea in Europa per puntualità e la prima a livello mondiale in termini di regolarità.



“Questi risultati positivi – dice Ita Airways in una nota - sono frutto della professionalità e della dedizione di tutti i dipendenti, grazie ad un ascolto costante delle opinioni di tutti i clienti, posti sempre al centro del business”.