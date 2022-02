Emirates riprende i collegamenti per Casablanca

15:09

Dall’8 febbraio Emirates torna a volare su Casablanca. Il ritorno in Marocco segna un completo ripristino della rete africana pre-pandemia di Emirates, che include 21 città sparse in tutto il continente.

I clienti che volano da e per Casablanca possono viaggiare in sicurezza con Emirates verso Dubai e usufruire di una serie di collegamenti verso Europa, Medio Oriente, Paesi del Golfo, Americhe e Asia occidentale. Emirates opererà verso Casablanca con voli giornalieri utilizzando il Boeing 777-300ER. Il volo partirà da Dubai alle 7,30, arrivando a Casablanca alle 13,15. Ripartenza da Casablanca alle 15,05, arrivando a Dubai all’,30 del giorno successivo.



Le informazioni complete sui requisiti di ingresso in Marocco sono visionabili sul sito della compagnia.