Aer Lingus riattiva anche Miami, connessioni dall’Italia via Dublino

Tornerà anche Miami nel network statunitense in connessione via Dublino di Aer Lingus per il pubblico italiano. La compagnia irlandese ripristinerà infatti anche il collegamento sulla Florida a partire dal prossimo mese di ottobre con tre frequenze alla settimana.

Saliranno così a quota 8 le mete Usa raggiungibili dall’Italia con Aer Lingus, sette delle quali per quanto riguarda i voli in partenza da Roma: New York, Miami, Los Angeles, Boston Orlando, Chicago e Seattle. Da Milano non saranno invece possibili le connessioni con la Florida ma ci sarà anche il volo per Washington. Completano il quadro Napoli e Venezia, dalle quali si potranno raggiungere Boston, New York e Chicago, e Pisa per Boston e New York.



“Sui voli transatlantici – commenta Bill Byrne, Eexecutive vice president Us di Aer Lingus - i clienti potranno beneficiare dei nostri servizi di ristorazione e intrattenimento di prima classe tra cui i film più recenti, programmi e serie TV, giochi e musica, oltre al collegamento Wi-Fi e all'app PressReader che offre ai passeggeri oltre 7.000 giornali e riviste digitali consultabili tramite il proprio dispositivo smart".