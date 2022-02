Incendio a bordo di un traghetto in viaggio tra Grecia e Italia: in salvo passeggeri ed equipaggio

10:55

Sono tutti in salvo i 237 passeggeri e i 51 membri dell’equipaggio del traghetto Euroferry Olimpia di Grimaldi Lines, avvolto dalle fiamme questa mattina, mentre era in viaggio tra la Grecia e l’Italia (Igoumenitsa-Brindisi).

Pubblicità

Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Corriere.it, l’incendio sarebbe partito dal garage e si sarebbe poi propagato su tutta l’imbarcazione.



Al quotidiano Paul Kyprianou, referente relazioni esterne per Grimaldi Lines, ha riferito che “è difficile ora capire l’esatta dinamica” dell’accaduto. “In questo momento le persone sono state evacuate e saranno trasportate a Corfù e da lì organizzeremo il transfer per il ritorno in Italia”.



Sul posto è intervenuta la Guardia costiera greca, con il supporto della Guardia costiera italiana. Le operazioni per mettere in sicurezza la nave sono ancora in corso.