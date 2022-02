New entry nei cieli europei: dall’Islanda arriva Niceair

08:47

Il prossimo 2 giugno segnerà la data d’avvio dell’ultima nata tra le startup dei cieli, Niceair. Posizionata nel Nord dell’Islanda, all’aeroporto di Akureyri, la new entry effettuerà inizialmente collegamenti sulla Gran Bretagna, la Danimarca e la Spagna.

“L'obiettivo della compagnia è garantire voli di linea tutto l'anno verso destinazioni estere dall'aeroporto di Akureyri – spiega il managing director Ludvik Sigurjosson -. Ciò migliorerà contemporaneamente la qualità della vita dei residenti nell'area, migliorerà l'accesso dei turisti stranieri al nord dell'Islanda e, ultimo ma non meno importante, migliorerà notevolmente la competitività delle aziende della zona”.



Per l’avvio delle operazioni, si legge su Simpleflying, Niceair avrà in dotazione un A319 in doppia configurazione, cargo e passeggeri.