10:50

Stop a tutti i divieti attualmente presenti per i viaggi all’interno dei Paesi Ue. E’ un appello accorato alla fine delle restrizioni quello lanciato dalla Iata insieme ad Aci International al fine di riattivare pienamente i collegamenti aerei e gli spostamenti tra Paesi per lavoro o per turismo.

Nel dettaglio la richiesta inviata alla Commissione europea prevede lo stop all’obbligo delle mascherine per quei Paesi che non hanno più l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi chiusi e l’eliminazione del green pass e dei test vaccinali. “L'ultima ricerca di Oxera e Edge Health - afferma Rafael Schvartzman, vicepresidente regionale per l'Europa della Iata - conferma che quando anche qualora venisse identificata una variante del virus e venissero implementate restrizioni, la trasmissione transfrontaliera sarebbe già avvenuta. L'immunità della popolazione europea è forte e il Covid-19 è essenzialmente ora una malattia endemica".