Accordo Fs-Aeroporti di Roma: sistemi di vendita integrati e check-in in stazione

15:55

Un passo avanti per l’integrazione del sistema ferroviario con il trasporto aereo. Ferrovie dello Stato e Aeroporti di Roma hanno siglato un accordo per sviluppare l’intermodalità treno-aereo.

Il patto, come si legge in una nota congiunta, ha lo scopo di sviluppare prodotto integrati tramite accordi commerciali, unendo i sistemi di vendita e distribuzione. Inoltre prevede la possibilità per i passeggeri di effettuare le operazioni di check-in direttamente nelle principali stazioni ferroviarie collegate con lo scalo di Roma Fiumicino.



“In altre parole - si legge nella nota -, si potrà salire sul treno in stazioni come quelle di Firenze, Bologna o Napoli e scendere direttamente nella destinazione di arrivo, anche oltre oceano”.



Tra gli obiettivi c’è anche “il miglioramento e sviluppo delle informazioni ai passeggeri sui voli e sulla circolazione dei treni, all'interno dei convogli, nelle stazioni e nei Terminal aeroportuali. La stazione diventa così un vero e proprio prolungamento del terminal aeroportuale”.