Ita Airways: il Governo sceglie gli advisor per la privatizzazione. Ora la data room

10:31

Piccolo passo in avanti nel processo di privatizzazione di Ita Airways. Il Governo avrebbe infatti scelto i due advisor, uno per la parte finanziaria e uno per la parte legale del processo di vendita, avviando così il percorso per l’apertura della data room ai soggetti interessati. Soggetti che rimangono i tre indicati in precedenze, ovvero le cordate composte da Msc e Lufthansa da una parte e Air France, Klm e il fondo Certares dall’altra; in aggiunta l’offerta del fondo specializzato negli investimenti nel trasporto aereo (in particolare low cost) Indigo Partners.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, la scelta dell’esecutivo sarebbe ricaduta su Equita e su Gianni & Origoni, mentre per l’apertura della data room sembra che questo possa avvenire nella prima metà di aprile dopo una serie di incontri tra le parti.



Le indicazioni del Governo

Intanto in un recente question time al Senato il ministro dell’Economia Daniele Franco aveva manifestato fiducia nell’esito positivo dell’operazione, fiducia derivante anche dal fatto che si è in presenza di tre offerte molto importanti. Tuttavia ha garantito che da parte del Governo ci sarà la massima vigilanza affinché la vendita sia trasparente e rispetti rigorosamente le regole del mercato.