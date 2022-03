Estate da record per il Sandro Pertini di Torino: 81 rotte in programma

09:22

Programmazione estiva da record per l’aeroporto di Torino. Con 81 rotte in totale lo scalo torinese mette a segno il network più importante della propria storia, con 53 collegamenti internazionali, 28 nazionali e 15 compagnie aeree impegnate sul Pertini.

“La programmazione prevede nel picco stagionale (agosto) fino a 408 frequenze settimanali, pari al +38% rispetto a quelle programmate nello stesso periodo del 2019 – si legge in una nota -. Le frequenze dei voli internazionali raggiungeranno un picco di 217, in aumento del +14% rispetto all’estate 2019; ancora più significativo sarà l’incremento delle frequenze dei voli nazionali verso il Sud Italia e le isole: verranno infatti operate fino a 182 frequenze settimanali rispetto alle 103 della summer 2019, pari al +77%”.



Sul fronte dei nuovi voli saranno 25 in totale le new entry, sedici delle quali operate da Ryanair. Aumenta anche l’impegno di Ita Airways che sulla rotta Torino-Roma salirà a tre frequenze giornaliere da aprile e 4 da giugno.