14:26

Torna l’estate e, insieme alla stagione calda, anche il problema dei collegamenti sulla Sardegna. Tra prezzi in risalita e concorrenza da parte dei competitor, il direttore Remo Vangelista nella nuova puntata di Gente di Viaggi analizza la situazione dell’Isola alle porte del periodo cruciale per tutto il turismo.



Il caso Sardegna resta aperto, anche perché questa destinazione sarà determinate per i risultati della stagione.