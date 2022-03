L’impegno di Ryanair su Genova: 12 rotte e 40 frequenze ogni settimana

15:09

Ryanair annuncia l’operativo più impegnativo di sempre su Genova. La low cost si presenta per la prossima stagione con 40 frequenze settimanali sullo scalo ligure, per un totale di 12 rotte. Tre le new entry stagionali: si tratta dei voli su Manchester, Lamezia e Vienna.

L’annuncio dell’operativo è l’occasione per ribadire ulteriormente la richiesta di abolizione dell’addizionale comunale: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner all'aeroporto di Genova per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare Genova e la regione Liguria - afferma il country manager Mauro Bolla -, e chiediamo ancora una volta al governo italiano di eliminare l’addizionale municipale non competitiva per accelerare il traffico italiano, il turismo e la ripresa del lavoro”.



“Con l’avvio dei nuovi voli per Manchester e Lamezia Terme, Ryanair si conferma un partner fondamentale nella strategia di ripresa del traffico dell’Aeroporto di Genova. – aggiunge Paolo Odone, Presidente dello scalo –. Ryanair è oggi la prima compagnia a Genova per numero di rotte”.